С Международным женским днем: лучшие коубы к празднику 8 Марта (видео)

Международный женский день 8 марта ежегодно становится объектом шуток и смешных мемов.

Накануне 8 марта в сети появляются новые приколы и коуби, связанные с этим праздником.

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В основном шутят о том, как трудно приходится мужчинам накануне 8 марта и непосредственно в течение праздничного дня. Также не обходят стороной и тему подарков, а отдельной категорией шуток про 8 Марта остается слишком уверенное поведение женщин в этот день.