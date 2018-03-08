С Международным женским днем: лучшие коубы к празднику 8 Марта (видео)

10:00, 08 марта 2018
Общество
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В основном шутят о том, как трудно приходится мужчинам накануне 8 марта и непосредственно в течение праздничного дня. Также не обходят стороной и тему подарков, а отдельной категорией шуток про 8 Марта остается слишком уверенное поведение женщин в этот день.

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Теги: #8 марта#женщины