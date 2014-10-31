Директор кинофестиваля "Молодость": Поджог "Жовтня" - спланированная провокация
03:05, 31 октября 2014Общество
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Поджог столичного кинотеатра "Жовтень" - не общественный протест, а спланированная провокация.
По мнению директора "Молодости", поджог "Жовтня" - спланированная провокация Facebook
Об этом говорится в официальном заявлении директора МКФ "Молодость"Андрея Халпахчи.
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"У меня есть две версии того, кто стоит за этим преступлением: 1) рейдеры, которые хотят на месте старейшего киевского кинотеатра построить торговый центр; 2) политические силы, которые хотят дискредитировать Украину на пути к евроинтеграции. Правоохранительные органы должны как можно быстрее определить, кто именно стоит за этой провокацией. Я обращаюсь к Президенту Украины - такие случаи должны быть расследованы до конца", - отметил он.
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