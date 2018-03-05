На Житомирщине почтили память Шухевича (фото)

Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших воинов УПА и погибших на востоке военнослужащих украинской армии.

Сегодня, в 68-ю годовщину со дня гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича, в городе Радомышль на Житомирщине почтили его память.

Читайте такжеВо Львове открыли памятный знак Шухевичу (фото)

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, возле памятной доски политическому деятелю состоялся митинг.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших воинов УПА и погибших на востоке военнослужащих украинской армии.

"Радомышль ‒ первое место в Житомирской области, где открыта доска Роману Шухевичу. И мы не смогли быть в стороне от чествования памяти великого украинца, командующего УПА», ‒ отметил во время торжеств один из участников митинга Сергей Галицкий.