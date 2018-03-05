На Житомирщине почтили память Шухевича (фото)

21:51, 05 марта 2018
Общество
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Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, возле памятной доски политическому деятелю состоялся митинг.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех павших воинов УПА и погибших на востоке военнослужащих украинской армии.

"Радомышль ‒ первое место в Житомирской области, где открыта доска Роману Шухевичу. И мы не смогли быть в стороне от чествования памяти великого украинца, командующего УПА», ‒ отметил во время торжеств один из участников митинга Сергей Галицкий.

фото УНІАН

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Теги: #Шухевич#новости Житомирщины