Любой диктатор умирает: в соцсетях напомнили о преступлениях Сталина и провели аналогии с современной РФ

Смерть Сталина – это напоминание о том, что рано или поздно любой диктатор умирает, отмечают пользователи соцсетей.

Сегодня, 5 марта, исполняется 65 лет со дня смерти советского диктатора Иосифа Сталина, за время правления которого были убиты и репрессированы миллионы людей. Однако, несмотря на все ужасы сталинизма, в России продолжают чтить его фигуру и оправдывать его преступления.

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В частности, российские коммунисты сегодня завалили цветами могилу диктатора у Кремлевской стены. Председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал «учиться у Сталина» диктатора и заявил, что «в воздухе вновь запахло большой войной».

В то же время, в соцсетях пользователи напоминают о страшных преступлениях диктатора, о которых в России начинают забывать на фоне эйфории от оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

Смерть Сталина – это напоминание о том, что рано или поздно любой диктатор умирает, отмечают пользователи, проводя аналогии с современной Россией.

Сдох тот - сдохнет и этот...

Конец тиранов - одинаково ужасен.



Ровно 65 лет назад, 5 марта 1953 года стало известно о смерти Сталина. pic.twitter.com/uHZM9iq16U — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 5 марта 2018 г.

Опа, годовщина смерти Сталина, сегодня... Напоминание о том,что рано или поздно любой царь/диктатор сдыхает. Каким бы он не казался вечным))) — Бывший Ялтинец (@yalta5555) 5 марта 2018 г.

65 лет назад, 5 марта издохло кровавое чудовище Сталин. pic.twitter.com/YMMmu14PSr — NashaCanada (@NashaCanada) 4 марта 2018 г.

Сталин не умер. Сталин жил. Сталин жил в каждом сфабрикованном уголовном деле. Сталин жил в каждом менте, который пытает задержанного. Сталин жил в отсутствии свободы слова. Сталин жил во лжи и лицемерии нынешней власти — Сталингулаг (@StalinGulag) 5 марта 2018 г.

65 лет назад в этот день умер главный подонок 20 века Сталин. Главному подонку 21 века сейчас 65 лет.

Совпадение?

Не думаю... — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 5 марта 2018 г.

Сталин и Гитлер - близнецы братья https://t.co/KB8TPWav6j — Валерий Беляев (@1Antikretin) 5 марта 2018 г.

Ровно 65 лет назад отправился в АД предыдущий кремлевский упырь, погубивший миллионы советских граждан и развязавший вместе с Гитлером Вторую мировую войну



На фото ресторан украинских эмигрантов в Канаде, в честь смерти душегуба, угощает всех бесплатным борщом. 5 марта 1953 года pic.twitter.com/CTw7xmZ7Im — История скреп (@Skrepo_history) 5 марта 2018 г.

Сталин=Гитлер — Gorishni Plavni (@GorishniP) 5 марта 2018 г.

Все так радуются годовщине смерти Сталина, как будто руку к этому приложили. Сталин умер из-за болезни ни за что не ответив. А эго режим, который он построил, номенклатура, которую он оставил, терзают страну до сих пор. Чему вы радуетесь? — Mikhail Svetov (@msvetov) 5 марта 2018 г.

Сталин умер 65 лет назад в 1953 году, а лучше бы умер в 1878-ом, при рождении... — Mark Feygin (@FeyginMark) 5 марта 2018 г.

65 лет назад 5 марта умер Сталин. Так что не надо говорит, что он за все время ничего хорошего не сделал pic.twitter.com/47AmP9Hyna — Чай с варэннем (@belteanews) 5 марта 2018 г.

А главное Сталин живёт в путине — Ion.1938 (@SergeiRussu1) 5 березня 2018 р.