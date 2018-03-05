Любой диктатор умирает: в соцсетях напомнили о преступлениях Сталина и провели аналогии с современной РФ

16:03, 05 марта 2018
Общество
755
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Запорожье разбили бюст Сталина, установленный КПУ в 2010 году (фото)

В частности, российские коммунисты сегодня завалили цветами могилу диктатора у Кремлевской стены. Председатель фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал «учиться у Сталина» диктатора и заявил, что «в воздухе вновь запахло большой войной».

В то же время, в соцсетях пользователи напоминают о страшных преступлениях диктатора, о которых в России начинают забывать на фоне эйфории от оккупации Крыма и вторжения на Донбасс.

Смерть Сталина – это напоминание о том, что рано или поздно любой диктатор умирает, отмечают пользователи, проводя аналогии с современной Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #соцсети#Смерть Сталина