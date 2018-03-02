В Житомире установят памятник Бандере

Это вопрос сегодня был рассмотрен на заседании областного консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия.

В Житомире установят памятник проводнику ОУН Степану Бандере.

Об этом УНИАН сообщили в Житомирском областном совете.

Как отмечается в сообщении, этот вопрос сегодня рассмотрен на заседании областного консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия.

На нем решено обратиться в департамент градостроительства и архитектуры Житомирского городского совета с просьбой предоставить список мест, где можно было бы разместить памятник.

Читайте такжеВ Житомире презентовали нецензурируемый "Кобзарь" Шевченко, изданный "скрипниковкой"

«Степан Бандера является примером для подражания для современного поколения строителей Украинского государства. Поэтому в Житомире, как и в любом другом городе Украины, должны быть увековечены его имя и подвиг. Бандера выстоял, а вместе с тем создал феномен ʺбандеровцевʺ, который после его смерти стал символом идейности и жертвенности украинцев. Украина будет сильным государством тогда, когда общество будет придерживаться жизненных ориентиров Бандеры, а государственная политика будет осуществляться на основе идеологии, которую он исповедовал, ‒ идеологии украинского национализма. Именно к этому мы стремимся и достигнем», - рассказал УНИАН один из инициаторов установки памятника депутат облсовета Сидор Кизин.