В Украине хотят создать публичный реестр выступающих в России артистов

Также документом предусмотрено обязать артистов сообщать в СБУ о планах участия в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о формировании публичного реестра артистов, выступающих в России и на временно оккупированной территории Украины.

Читайте такжеПриходько предложила ввести на ТВ маркировку для артистов, гастролирующих в РоссииТекст проекта закона «Об особенностях осуществления гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины» (№8085) обнародован на сайте парламента.

Авторами законодательной инициативы являются ряд депутатов от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, "Батькивщины" и внефракционные.

Законопроектом предлагается создать условия для формирования общественного Реестра лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора и/или на оккупированной территории Украины, и установить для граждан Украины обязанность сообщать в СБУ о намерении участвовать в зрелищных мероприятиях на территории государства -агрессора, а также запретить выступать на временно оккупированной территории.

Также предполагается ввести ответственность за нарушение указанных выше норм в виде административного штрафа от 50 до 200 минимальных заработных плат.

Установить обязательное информирование телерадиоаудитории и потребителей о проведении соответствующими лицами гастрольно-концертной деятельности на территории государства-агрессора и/или на оккупированной территории Украины при освещении их деятельности в телерадиопространстве, при рекламировании и реализации товаров и услуг, созданных с их участием. С этой целью вносятся соответствующие изменения в законы «О телевидении и радиовещании», «О рекламе», «О защите прав потребителей»;

Кроме того, проектом закона предлагается предусмотреть введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр лиц, осуществляющих гастрольно-концертную деятельность на территории государства-агрессора и/или на оккупированной территории Украины. Поступления от этого сбора направляются на нужды Вооруженных сил Украины. Для этого вносятся изменения в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине», а также в пакете с этим законопроектом отдельными документами подаются изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы Украины.

Также определяются основания для внесения иностранцев в уже введенный законодательством Перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.