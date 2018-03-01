В Житомире презентовали нецензурируемый "Кобзарь" Шевченко, изданный "скрипниковкой"

Сборник содержит запрещенные ранее и не опубликованные в советское время тексты Тараса Шевченко.

Сегодня в Житомире в областной научной библиотеке состоялась презентация уникального полного издания «Кобзаря».

Как передает корреспондент УНИАН, презентация книги прошла с участием ее составителя - известного языковеда, кандидата филологических наук и автора более 50-ти учебников, учебных пособий с украинского языка, составителя словарей Николая Зубкова.

Сборник содержит запрещенные ранее и не опубликованные за советское время тексты Тараса Шевченко.

«К Шевченко, человеку необъятному и многогранному, надо приходить, надо дорастать. Не представляю себе Украину без Шевченко, как и он не представлял себя без Украины. Наверное, нет ни одного украинца, у которого нет дома "Кобзаря". Но те "Кобзари", которые есть у вас, на мой взгляд, к сожалению, никогда не были полными, поскольку подлежали цензуре. И сегодня и до сих пор в школе дети изучают "советскую версию" стихов Тараса Шевченко. Чтобы узнать его настоящего, нужно прочитать полный "Кобзарь" без цензуры», ‒ рассказал УНИАН Зубков во время презентации.

По его словам, ранее на протяжении многих лет произведения Шевченко запрещали, подвергали цензуре, искажали, дополняли и подменяли суть.

Также составитель самого полного на сегодня «Кобзаря» рассказал об уникальности этого издания, которое содержит портреты и жанровые рисунки, автографы, интересные и малоизвестные частные письма поэта. "Особенностью этого «Кобзаря» является то, что впервые он был издан репрессированным так называемым Харьковским правописанием («скрипниковкой») 1928 года", - отметил Зубков.

Харьковское правописание, также правописание Голоскевича, скрипниковка — правописание украинского языка, принятое в 1927 году путем голосования на Всеукраинской правописной конференции, которая проходила в тогдашней столице УССР в городе Харькове при участии представителей украинских земель, которые тогда находились в составе разных государств .

Составителями харьковского правописания были известные украинские языковеды, большинство которых впоследствии уничтожил сталинский режим. На сегодня харьковским правописанием пользуется украинская диаспора в значительной части своих изданий, самое известное из них — старейший русскоязычный журнал "Свобода", которая выходит до сих пор. Его использовали и используют некоторые современные украинские авторы, литературные редакторы, а также украинские языковеды, которые являются самыми ярыми защитниками и пропагандистами скрипниковки.