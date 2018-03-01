Польскому бренду пришлось переименовать свои носки Adolf, похожие на Гитлера

17:41, 01 марта 2018
Общество
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Польских производителей носков вдохновляет образ Гитлера / Скриншот - Instagram, nanushkisocks

Читайте такжеНа Тернопольщине местная газета опубликовала статью о "захвативших власть жидах"Как сообщает New York Post, неоднозначный аксессуар, согласно описанию изделия на сайте компании, был создан, чтобы «навести порядок в ящике для носков».

Музей обвинил бренд в использовании образа одного из самых больших преступников в истории в целях маркетинга.  

После этого компании пришлось сменить наименование “Adolf” на «Patrick». Последний, согласно описанию, является финансистом и филантропом, но судя по всему, имеет сильное сходство с печально известным диктатором.

Ранее Премьер Польши Матеуш Моравецкий поместил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в число тех, кто совершал величайшие преступления против еврейского народа. По его словам, восстание Хмельницкого часто приравнивается к Холокосту. 

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Теги: #Польша#Гитлер