Польскому бренду пришлось переименовать свои носки Adolf, похожие на Гитлера

Согласно описанию изделия, Adolf был призван «навести порядок в ящике для носков».

Польской компании-производителю носков Nanushki пришлось переименовать свои носки Adolf, стилизованные под диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера после жалобы со стороны государственного польского музея Аушвиц-Биркенау.

Читайте такжеНа Тернопольщине местная газета опубликовала статью о "захвативших власть жидах"Как сообщает New York Post, неоднозначный аксессуар, согласно описанию изделия на сайте компании, был создан, чтобы «навести порядок в ящике для носков».

Музей обвинил бренд в использовании образа одного из самых больших преступников в истории в целях маркетинга.

После этого компании пришлось сменить наименование “Adolf” на «Patrick». Последний, согласно описанию, является финансистом и филантропом, но судя по всему, имеет сильное сходство с печально известным диктатором.

Ранее Премьер Польши Матеуш Моравецкий поместил украинского гетмана Богдана Хмельницкого в число тех, кто совершал величайшие преступления против еврейского народа. По его словам, восстание Хмельницкого часто приравнивается к Холокосту.