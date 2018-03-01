В Киеве из-за сильного снегопада 2 и 3 марта отменили занятия в школах

12:38, 01 марта 2018
Общество
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УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пленарном заседании Киевсовета мэр Виталий Кличко.

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«Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить занятия. Детским садам рекомендуется тоже приостановить работу на два дня», - сказал мэр.

Также он отметил, что столичные власти обращаются ко всем организациям Киева с предложением объявить сегодня короткий рабочий день, чтобы вечером не было «пиковой нагрузки на транспортную инфраструктуру города».

По словам Кличко, поскольку, согласно прогнозам, в ближайшее время погодные условия не улучшатся, городские власти обратились к Минобороны и МВД с просьбой выделить личные составы для уборки улиц.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне наступил снежный апокалипсис: снега местами намело по шею, горожане передвигаются на лыжах.

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Новость в сюжете: Снегопад в Украине
Теги: #непогода в Киеве#в школах отменили занятия