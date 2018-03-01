Киев из-за сильной метели с самого утра парализовали пробки

На всех подъездах к столице образовались сильные заторы.

В первый день весны столицу Украины парализовали пробки. Мартовский снегопад спровоцировал тянучки на всех подъездах к столице.

Как свидетельствуют данные Google. Пробки, затруднен проезд - через все мосты, а также сложная ситуация с движением - на мосту Патона в сторону центра.

Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы.

В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее.

На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.