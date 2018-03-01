Киев из-за сильной метели с самого утра парализовали пробки

08:45, 01 марта 2018
Общество
200 0
Oleg Katkov, Facebook

Как свидетельствуют данные Google. Пробки, затруднен проезд - через все мосты, а также сложная ситуация с движением - на мосту Патона в сторону центра.

скриншот

Кроме того, наблюдается напряженное движение по проспекту Победы.

В центре города водителям нужно приготовиться к заторам на улицах Льва Толстого, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Хмельницкого, Лысенко, Владимирской, бульвару Шевченко, на Крещатике, Майдане Независимости, Петровской аллее.

На Печерске стоят Шелковичная, Институтская, Крепостной переулок, Грушевского.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 1 марта, в Украине сохранится холодная погода, по всей стране пройдет снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пробки Киев#пробки на улицах Киева