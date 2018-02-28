Суд вернул государству Гостиный двор на Подоле – активисты

Сегодня суд удовлетворил соответствующую апелляционную жалобу ФГИУ и прокуратуры.

Памятник национального значения Гостиный двор в Киеве возвращен государству.

Об этом сообщила общественный деятель и правозащитница Марина Соловьева в Facebook, ссылаясь на соответствующее решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, принятое сегодня.

«Поздравляю всех защитников Гостиного двора: апелляционные жалобы ФГИ и заместителя прокурора удовлетворены, договор аренды государственного имущества №149, заключенный между сторонами 18.03.1994 года разорван. Большое спасибо всем, кто не сложил руки, а в течение 6 лет работал над тем, чтобы вернуть Гостиный двор общине», - написала она.

Она добавила, что «многие защищали Гостиный двор, но попав в депутатский корпус Киевсовета и Верховной Рады забыли о своих обещаниях и поменяли номера телефонов...».

Соловьева напомнила, что ранее община уже получила судебные решения: о возвращении Гостиному статуса памятника национального значения; об отмене решения о землеотводе и о предоставлении разрешения на строительные работы.

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«И наконец сегодня решение о расторжении договора аренды здания Гостиного двора», - написала Соловьева.

Как сообщал УНИАН, Договор аренды здания Гостиного двора между региональным отделением Фонда государственного имущества в Киеве и ПАО «Укрреставрация» был заключен 18 марта 1994 года. Согласно документу, арендатор брал на себя ответственность за сохранение здания и поддержание его в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был исключен из Государственного реестра памятников архитектуры.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой. Активисты начали акции протеста в ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить. В июле 2014 года Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды, заключенного с «Укрреставрацией». В ноябре 2015 года активисты заявили, что суд вернул статус памятника архитектуры национального значения Гостиному двору.

В конце марта 2016 года региональное отделение ФГИУ в Киеве подало в Хозяйственный суд столицы иск о расторжении договора аренды здания Гостиного двора «Укрреставрацией» из-за несоблюдения условий аренды. Согласно акту обследования недвижимости от 10 декабря 2015 года, представители фонда обнаружили, что на арендованном объекте не проводились никакие строительные работы.

Однако 29 сентября 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал в возвращении Гостиного двора в распоряжение государства.

В ноябре того же года столичная прокуратура обжаловала в апелляционном порядке решение Хозяйственного суда Киева.

28 ноября 2017 г. Киеврада согласилась безвозмездно принять в собственность города ряд объектов города, в том числе и Гостиный двор. Этим решением Киевсовет обязался не отчуждать в частную собственность здание Гостиного двора (Контрактовая площадь, 4), целостный имущественный комплекс государственного предприятия Дворец Спорта (Спортивная площадь, 1), Дом Игоря Сикорского (улица Ярославов Вал, 15) и целостный имущественный комплекс государственного предприятия «Национальный цирк Украины» (площадь Победы, 2).

Реализация указанного решения позволит властям города принимать меры по проведению необходимых работ, направленных на сохранение этих объектов, играющих значительную роль в общественной жизни киевлян и гостей города, и обеспечить надлежащие условия для их функционирования, а также отдыха жителей города.

Городские власти планируют модернизировать эти объекты и использовать их исключительно по назначению, говорится в решении.

Что касается Гостиного двора и Дома Сикорского, которые являются жемчужинами киевской архитектуры, отмечается, что на сегодняшний день центральные органы исполнительной власти, которые являются их балансодержателем, не имеют соответствующих финансовых ресурсов для спасения указанных зданий.

Справка УНИАН. Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построен в 1809 году по проекту швейцарского архитектора Луиджи Руска.