Козероги, будьте осторожны: астролог дал прогноз на март, назвал везунчиков и аутсайдеров

Для четырех знаков зодиака первый месяц весны будет нейтральным, отметил Росс.

В марте наиболее удачливыми будут люди, рожденные под знаком Львов, "фартить" станет Водолеям, больше всего может не везти в Козерогам, Ракам, Овнам и Весам.

В первый месяц весны очень благоприятная ситуация сложится для Скорпионов, рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, в марте Львам многое будет удаваться в карьере, в продвижении по карьерной лестнице, в работе они способны достигать вершин, могут много рисковать и делать жизненные ставки, особенно в середине месяца — им будет везти.

Он добавил, что Водолеев могут ждать удачные поездки и путешествия, у них будет складываться все, что касается образования. Еще они способны найти влиятельных покровителей, от которых могут получить протекцию и помощь в устройстве на работу.

Астролог спрогнозировал, что Скорпионов ждет удача во всем, что касается любви, сексуальности и отношений — одинокие могут встретить свою вторую половинку, их ждет множество перемен к лучшему. Людям, рожденным под этим знаком, можно открывать новый бизнес, они могут быть удачливыми в игре и делать выгодные финансовые ставки.

Читайте такжеАстролог считает, что в Украине скоро начнутся протестыРосс подчеркнул, что благоприятная ситуация ожидается и у Тельцов, у них "хорошие финансовые возможности могут возникать совершенно неожиданным образом", могут реализовываться благодаря хорошо выстроенной тактике.

Он предупредил, что у Козерогов могут возникать сложные ситуации, касающиеся их здоровья, особенно во второй половине месяца, особенно плохо будет людям, рожденным в декабре. "Травмы, ушибы, опасность попасть в катастрофы, опасность изнасилования для женщин, свержение с начальствующих вершин, посадка в тюрьму — все это грозит Козерогам", — рассказал астролог.

Раков "ждут противостояние, суды, следствия, сложные ситуации с супругами, могут появляться влиятельные открытые враги". Овны "могут лишиться должности или серьезно повздорить с начальством, у них могут возникнуть проблемы с законом". "Особенно в первой половине месяца им не будет везти, а вот во второй — попустит", — добавил он.

Весов ждет неблагоприятный период в плане здоровья, у них могут обнаруживаться какие-то неожиданные заболевания или обостряться хронические болезни. Также неблагоприятная ситуация в плане недвижимости, могут возникать финансовые неудачи и неурядицы, возможны сложные ситуации с родственниками, еще велика опасность пожаров в доме.

Астролог подчеркнул, что для еще четырех знаков — Рыбы, Девы, Стрельцы, Близнецы — март будет нейтральным и пройдет более-менее.

Рыбам в первой половине месяца будет везти в любви и отношениях, у них может быть весьма плодотворный творческий период, а вот во второй половине могут возникнуть неожиданные сбои в работе, трудные ситуации, связанные с клиентами, есть риск потерять важных спонсоров.

Дев ждет "прекрасная вторая половина месяца в плане нахождения сексуального партнера, любви, амурных дел, они в это время могут получить финансовую или материальную помощь".

Стрельцы в начале месяца рискуют попасть в сложные ситуации, "у них есть опасность драк, получения ссадин, возникновения неожиданных ситуаций в дороге, так что лучше никуда не ездить примерно до 10 марта". Во второй половине марта им может везти в финансовом плане.

В начале месяца Близнецов тоже ожидает сложный период, "им будет то хорошо, то плохо, могут быть неадекватные ситуации в плане встреч, договоренностей, их могут обманывать, зато их ждет хорошая вторая половина месяца".

Ранее астролог Игорь Никишин заявлял, что 2018 год не больше и не меньше насыщен катаклизмами и катастрофами, чем другие годы.