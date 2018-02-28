В Черноморске моряк забаррикадировался на судне, требуя выплатить ему долг по зарплате

Судно стоит в акватории Ильичевского судоремонтного завода, его владелец внесен в международный «черный список» и должен украинском боцману около 14 тысяч долларов.

В Одесской области на судне, стоящем в акватории Ильичевского судоремонтного завода, забаррикадировался моряк из Херсона Игорь Хвостов, требующий выплатить долг по зарплате.

Об этом УНИАН сообщил представитель пресс-службы благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» (Одесса) Андрей Шевченко. По его словам, украинский моряк забаррикадировался на судне в городе Черноморске (бывший Ильичевск), где находится завод.

Читайте такжеУкраинские моряки нашли 300 килограмм кокаина на борту грузового корабля«Практически потеряв надежду на получение честно заработанных денег, 27 февраля наш соотечественник сообщил в «Ассоль», что забаррикадировался на борту судна WELBECK (Amur-2521), стоящего в Ильичевском СРЗ», - сообщил Шевченко.

По его данным, судовладелец «MD Shipping CO. Ltd.» находится в международном списке работодателей, нарушающих условия труда и быта моряков. Международная федерация транспортников (МФТ/ITF) после многочисленных обращений моряков практически со всех судов (несколько десятков теплоходов), связанных с этой компанией, внесла MD Shipping в «черный список».

Как сообщил УНИАН сам 37-летний Хвостов, он забаррикадировался на судне вечером 26 февраля.

«Сделал это, когда узнал, что судовладелец запретил мне вход на судно. Так, вчера на проходной, через которую пришлось прорываться «с боями» - мне пытались помешать физически. Сейчас на борту нахожусь один, забаррикадировавшись в надстройке, что в кормовой части судна», - рассказал моряк. В указанной надстройке расположены, в частности, ходовая рубка, капитанский мостик, радиорубка, каюты экипажа и другие помещения.

Моряк утверждает, что не получил зарплату за последние полгода (порядка 14 тыс. долл.), на судне работает почти 2 года, исполняет обязанности боцмана.

«Воды у меня нет, с довольствия я снят, но намерен держаться, пока судовладелец не рассчитается», - подчеркнул Хвостов, добавив, что трудоустраивался на WELBECK через крюинговое агентство «Азимут» (Одесса).

Теплоход WELBECK (порт приписки Пномпень, Камбоджа) – бывший Amur-2521, тип судна «река-море», построено в 1987 году. По словам Хвостова, находится на СРЗ в «холодном отстое» (на ремонте) около 2 лет.