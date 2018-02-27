ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на "вечном огне"

В 2010 году 19-летняя студентка решила выразить протест против расхода природного газа, пожарив яйца на огне могилы Неизвестного солдата.

Студентка Анна Синькова, которая в 2010 году жарила яйца на огне могилы Неизвестного солдата в Киеве, частично выиграла дело в Европейском суде по правам человека.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во вторник в Страсбурге в рамках заседания ЕСПЧ по делу «Синькова против Украины» относительно ареста, задержания и осуждения 19-летней студентки за жарку яиц на огне могилы Неизвестного солдата в Киеве в 2010 году.

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Позже она опубликовала видеоролик в Интернете, объясняя, что она протестовала против расходов драгоценного природного газа. В 2011 году ее арестовали и задержали на три месяца в уголовном производстве по обвинению в осквернении могилы Неизвестного солдата. В то же время ее приговорили к условному наказанию.

В этом деле ЕСПЧ единогласно решил, что не было нарушения статьи 5 параграфа 1 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции прав человека относительно ареста Синьковой, который основался на решении суда и преследовал цель обеспечить ее присутствие на слушаниях ее дел, несмотря на усилия полиции, которая не могла найти ее до марта 2011 года.

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ЕСПЧ также единогласно решил, что имело место нарушение пунктов 1, 3 и 5 статьи 5 Европейской конвенции, поскольку задержание Синьковой с 29 мая по 17 июня 2011 года не рассматривалось ни одним решением суда; все ее задержания с 29 марта по 30 июня 2011 года не были оправданы; также украинское законодательство не предусматривало права на возмещение за ее незаконное задержание.

Вместе с тем, четырьмя голосами против трех ЕСПЧ решил, что не было нарушения статьи 10 (свобода слова). Суд признал, в частности, что осуждение Синьковой за выражение пренебрежения к могиле Неизвестного солдата является вмешательством в ее свободу слова, но оно было пропорционально ограничению в соответствии с внутренним законодательством.