Сборник содержит запрещенные и неопубликованные в советское время тексты Тараса Шевченко.

В Житомире презентуют самый полный нецензурированный «Кобзарь».

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, 1 марта в Житомире состоится презентация уникального полного издания «Кобзаря».

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Представление книги пройдет с участием ее составителя, которым является известный языковед, кандидат филологических наук, активный общественный деятель, автор более 50-ти учебников, учебных пособий с украинского языка, составитель словарей Николай Зубков.

Сборник содержит запрещенные и неопубликованные в советское время тексты Тараса Шевченко. Также она является юбилейным изданием по случаю 200-летия со дня рождения великого Кобзаря.

Как сообщал УНИАН, в Житомире презентовали бота "Госслужащий Тарас", который поможет заполнить декларации.