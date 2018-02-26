В Житомире презентуют самый полный нецензурированный «Кобзарь»
В Житомире презентуют самый полный нецензурированный «Кобзарь».
Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия, 1 марта в Житомире состоится презентация уникального полного издания «Кобзаря».
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Представление книги пройдет с участием ее составителя, которым является известный языковед, кандидат филологических наук, активный общественный деятель, автор более 50-ти учебников, учебных пособий с украинского языка, составитель словарей Николай Зубков.
Сборник содержит запрещенные и неопубликованные в советское время тексты Тараса Шевченко. Также она является юбилейным изданием по случаю 200-летия со дня рождения великого Кобзаря.
Как сообщал УНИАН, в Житомире презентовали бота "Госслужащий Тарас", который поможет заполнить декларации.