В Запорожье шествие УПЦ МП прошло под усиленной охраной силовиков

На мероприятие пришли также несколько десятков активистов проукраинских организаций, они принесли с собой детские игрушки.

25 февраля в Запорожье состоялся крестный ход, организованный Запорожской епархией Московского патриархата, священнослужители, а также прихожане епархии пронесли городом икону Божией Матери «Троеручица Бердянская».

Как сообщает корреспондент УНИАН, шествие стартовало от Шевченковского района и завершилась возле собора на улице Базарной (бывшая остановка Анголенко).

Читайте также"За это Бог наказывает, понимаете?": скандальный священник из Запорожья объяснил отказ отпевать ребенкаЧтобы избежать драк и провокаций, крестный ход сопровождала усиленная охрана – более 300 полицейских и 50 бойцов Нацгвардии.

На мероприятие пришли также несколько десятков активистов проукраинских организаций, они принесли с собой детские игрушки.

Кроме того, после того, как представители Запорожской епархии УПЦ МП подали заявку на проведение шествия, мэр Запорожья обратился к священникам с просьбой отменить это мероприятие за возможные провокации и столкновения с радикально настроенными горожанами. Однако организаторы игнорировали эту просьбу.

Вопреки опасениям городских властей, церковный мероприятие прошло без инцидентов.

Как сообщал УНИАН, в начале января в Запорожье разгорелся громкий скандал после того, как священник Московского патриархата на похоронах отказался отпевать трагически погибшего 2-летнего ребенка, крещенного в Киевском патриархате. После этого жители Запорожья в знак протеста стали нести в «московские» храмы детские игрушки.