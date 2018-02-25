На Одесщине за долги могут отключить от отопления целый город

Жителей города Теплодар настойчиво просят погасить долги по коммуналке.

ПАО "Одессагаз" направила предупреждение о том, что со среды, 28 февраля, отключит газоснабжение котельных города Теплодар.

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Об этом сообщает КП Одесская ТЭЦ-2 на сайте Теплодарского горсовета.

"В связи со значительным долгом потребителей г. Теплодар за отопление в размере 4,3 миллиона гривень по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ", - говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги.

Как сообщал УНИАН, украинцы задолжали за отопление и горячую воду 11 миллиардов гривень.