Финал Нацотбора Евровидения-2018: Melovin в огне, а "The Erised" в перьях (фоторепортаж)
В Киеве состоялся Национальный отбор на Евровидение-2018. Наконец стало известно, кто представит Украину в Лиссабоне уже этой весной.
По результатам голосования жюри и зрителей лучшим из лучших оказался Melovin с песней Under The Ladder.
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Открыли финал Нацотбора на "Евровидение - 2018" своим выступлением группа Kadnay.
Победитель Melovin выступил последним и, кстати, сам был и режиссером своего номера.
В финале победительница Евровидения-2016 Джамала представила премьеру новой песни - "Крылья".
Вспомнить еще раз финал Нацотбора предлагаем в фоторепортаже УНИАН:
Благодаря победе португальца Сальвадора Собрала в 2018 году 63-й конкурс Евровидения пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Рекордное количество стран - 43 - будут принимать в нем участие.
Melovin представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая и, если она понравится зрителям, то пройдет в финал, который состоится 12 мая.