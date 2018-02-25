Финал Нацотбора Евровидения-2018: Melovin в огне, а "The Erised" в перьях (фоторепортаж)

13:54, 25 февраля 2018
Общество
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Финал Нацотбора Евровидение-2018 / фото УНИАН

По результатам голосования жюри и зрителей лучшим из лучших оказался Melovin с песней Under The Ladder.

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Открыли финал Нацотбора на "Евровидение - 2018" своим выступлением группа Kadnay.

Победитель Melovin выступил последним и, кстати, сам был и режиссером своего номера.

В финале победительница Евровидения-2016 Джамала представила премьеру новой песни - "Крылья".

Вспомнить еще раз финал Нацотбора предлагаем в фоторепортаже УНИАН:

Благодаря победе португальца Сальвадора Собрала в 2018 году 63-й конкурс Евровидения пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Рекордное количество стран - 43 - будут принимать в нем участие.

Melovin представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая и, если она понравится зрителям, то пройдет в финал, который состоится 12 мая.

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Теги: #Евровидение-2018#нацотбор на Евровидение-2018#Melovin
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