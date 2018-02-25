Финал Нацотбора Евровидения-2018: Melovin в огне, а "The Erised" в перьях (фоторепортаж)

По результатам голосования жюри и зрителей лучшим из лучших оказался Melovin с песней Under The Ladder.

В Киеве состоялся Национальный отбор на Евровидение-2018. Наконец стало известно, кто представит Украину в Лиссабоне уже этой весной.

По результатам голосования жюри и зрителей лучшим из лучших оказался Melovin с песней Under The Ladder.

Читайте такжеMelovin представит Украину на международном конкурсе Евровидение-2018 (видео)

Открыли финал Нацотбора на "Евровидение - 2018" своим выступлением группа Kadnay.

Победитель Melovin выступил последним и, кстати, сам был и режиссером своего номера.

В финале победительница Евровидения-2016 Джамала представила премьеру новой песни - "Крылья".

Вспомнить еще раз финал Нацотбора предлагаем в фоторепортаже УНИАН:

Благодаря победе португальца Сальвадора Собрала в 2018 году 63-й конкурс Евровидения пройдет в столице Португалии - Лиссабоне. Рекордное количество стран - 43 - будут принимать в нем участие.

Melovin представит свою композицию во втором полуфинале 10 мая и, если она понравится зрителям, то пройдет в финал, который состоится 12 мая.