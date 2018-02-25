Украинские финалисты исполнили попурри хитов Евровидения (видео)
04:31, 25 февраля 2018
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Победитель нацотбора MELOVIN исполнил "Rise like a Phoenix" Кончиты Вюрст.
Финалисты национального отбора на Евровидение-2018 спели попурри из хитов Евровидения.
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TAYANNA выполнила "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала, KADNAY запели победную композицию ABBA "Waterloo", Соня Сухорукова из группы The Erised - "Molitva" Марии Шерифович, MELOVIN - "Rise like a Phoenix" Кончиты Вюрст, VILNA - "1944" Джамалы и LAUD завершил попурри с песней "Euphoria" исполнительницы Лорин.
По результатам баллов судей и зрителей, в этом году Украину на музыкальном первенстве, которое состоится в Лиссабоне, представит 20-летний MELOVIN.
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