Украинские финалисты исполнили попурри хитов Евровидения (видео)

04:31, 25 февраля 2018 Общество 375

Победитель нацотбора MELOVIN исполнил "Rise like a Phoenix" Кончиты Вюрст.

Финалисты национального отбора на Евровидение-2018 спели попурри из хитов Евровидения. Читайте такжеЕвровидение-2018: выступления финалистов отборочного конкурса (видео) TAYANNA выполнила "Amar pelos dois" Сальвадора Собрала, KADNAY запели победную композицию ABBA "Waterloo", Соня Сухорукова из группы The Erised - "Molitva" Марии Шерифович, MELOVIN - "Rise like a Phoenix" Кончиты Вюрст, VILNA - "1944" Джамалы и LAUD завершил попурри с песней "Euphoria" исполнительницы Лорин. По результатам баллов судей и зрителей, в этом году Украину на музыкальном первенстве, которое состоится в Лиссабоне, представит 20-летний MELOVIN

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