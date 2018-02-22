Россия отгородилась от оккупированного Донбасса карантинной полосой

На полосе запрещено пасти или содержать домашний скот, чтобы избежать переноса опасных заболеваний.

Россия установила карантинную полосу шириной в 300 метров с запретом выпасать животных на границе с временно оккупированными территориями Донбасса, чтобы обезопасить регион от переноса заразных заболеваний животных.

Как сообщили УНИАН в Пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области, соответствующее постановление приняло управление ветеринарии региона «в рамках разработанных ФСБ России основ государственной пограничной политики в целях недопущения переноса с территории Украины различных заразных заболеваний животных».

«В рамках постановления на суше вдоль государственной границы РФ с Украиной на территории Ростовской области устанавливается карантинная полоса местности шириной 300 метров от линии государственной границы, в пределах которой запрещается содержание и выпас сельскохозяйственных животных», - говорится в сообщении.

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Органам местного самоуправления предписывается обозначить границы карантинной полосы предупреждающими знаками. За нарушение содержания или выпас скота в карантинной полосе в пределах пограничной зоны без разрешения пограничных органов либо с разрешения, но с нарушением порядка ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности предусмотрена административная ответственность. Речь идет о предупреждении или наложении административного штрафа на граждан в размере до 1 тысячи рублей, на должностных лиц - до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - до 10 тысяч рублей.

26 мая 2015 года «Российская газета» со ссылкой на ростовское региональное Пограничное управление ФСБ РФ написала, что российские пограничники вырыли 100 км рвов и возвели 40 км заграждений на границе с Донбассом, захваченном боевиками.

«Инженерное укрепление государственной границы проводится для обеспечения стабильности Донского края, а также пресечения незаконного оборота оружия», - пояснили в погрануправлении.

Как сообщал УНИАН, в Луганской и Донецкой областях зафиксированы очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС).