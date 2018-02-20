В Днепре полицейский, расследовавший похищение 480 ящиков чая, продал их

Полицейский не вернул 480 ящиков чая законному владельцу, а нашел покупателя.

В Днепре будут судить сотрудника полиции, который, злоупотребляя служебным положением, выманил у предпринимателя около 280 тысяч гривен. Взяточника разоблачили сотрудники областной прокуратуры.

Читайте такжеВ Луцке разоблачили сотрудника СБУ, который "собирал дань" с предпринимателейИзвестно, что еще в августе 2016-го года старший следователь одного из отделов полиции в Днепре вел досудебное расследование уголовного дела по факту похищения имущества со склада предприятия. Об этом Информатору сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Действуя вопреки интересам службы, полицейский не выполнил необходимые процессуальные действия с украденным имуществом частного предпринимателя, а это более 480 ящиков чая. Правоохранитель не только не вернул конфискат законному владельцу, а безосновательно передал постороннему человеку — представителю общества с ограниченной ответственностью. На данный момент касательно данного уголовного дела по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) продолжается судебное разбирательство.