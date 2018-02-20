В Украине 20 февраля отмечается День Героев Небесной сотни.

В четвертую годовщину расстрела активистов Майдана в Житомире почтили память Героев Небесной сотни. Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю в центре Житомира состоялось Вече памяти.

Оно началось трансляцией видео с Майдана 2014 года. Также состоялся молебен с участием представителей Совета Христианских церквей города Житомира и Житомирской области.

Во время молебна дети отпустили в небо 100 гелевых шариков с бумажными птицами. Участники вече минутой молчания почтили память Героев Небесной сотни. Также состоялось совместное исполнение Гимна Украины в сопровождении эстрадно-духового оркестра.

После возложения цветов и лампадок к памятному знаку Героям Небесной Сотни под композицию «Плывет Кача» перед участниками вече выступили участники событий Майдана 2014 года.

Как известно, в Украине 20 февраля, согласно указу президента ”О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни”, отмечается День Героев Небесной сотни.