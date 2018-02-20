В Житомире почтили память Героев Небесной сотни

19:05, 20 февраля 2018
Общество
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В Житомире почтили память Героев Небесной сотни / Фото zt-rada.gov.ua

Оно началось трансляцией видео с Майдана 2014 года. Также состоялся молебен с участием представителей Совета Христианских церквей города Житомира и Житомирской области.

В Житомире почтили память Героев Небесной сотни / Фото zt-rada.gov.ua

Во время молебна дети отпустили в небо 100 гелевых шариков с бумажными птицами. Участники вече минутой молчания почтили память Героев Небесной сотни. Также состоялось совместное исполнение Гимна Украины в сопровождении эстрадно-духового оркестра.

После возложения цветов и лампадок к памятному знаку Героям Небесной Сотни под композицию «Плывет Кача» перед участниками вече выступили участники событий Майдана 2014 года.

Как известно, в Украине 20 февраля, согласно указу президента ”О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной сотни”, отмечается День Героев Небесной сотни.

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