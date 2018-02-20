Киевские острова Труханов и Муромец превратят в рекреационные зоны

Лучшее предпроектное предложение выберут для развития и сохранения исторического, природно-ландшафтного, экологического, туристического и рекреационного потенциала центральной части города и днепровских островов.

КП «Киевский центр развития городской среды» проводит закрытый архитектурный блиц-конкурс на определение лучшей предпроектного предложения благоустройства центральной части урочища Чорторый (остров Труханов - остров Муромец) в Деснянском районе столицы.

Программа и условия конкурса, а также текстовые, графические и фотоматериалы утверждены распоряжением КГГА.

Лучшее предпроектное предложение выберут для развития и сохранения исторического, природно-ландшафтного, экологического, туристического и рекреационного потенциала центральной части города и днепровских островов в целом с учетом природоохранного законодательства Украины. Соорганизатор - общественная организация «Ассоциация ландшафтных архитекторов Украины».

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Развитие центральной части урочища Чорторый должно стать одним из примеров эффективного сотрудничества общественности и местной власти в решении вопросов развития неупорядоченных, заброшенных территорий. Ведь остров Муромец - это самый большой по площади киевский остров (800 га). Однако комплексное благоустройство публичного пространства на островах малоразвитых. В частности, конкурсанты должны учесть существующие проблемы территории. Кроме того, в предпроектных предложениях должны также учесть поддержания экологического равновесия днепровского городского ландшафта, создание новых рабочих мест, дополнительные поступления в столичный бюджет в случае привлечения инвестиций и использования территорий в рекреационных и развлекательных целях. При этом также важно понимать, что часть территории является объектом природно-заповедного фонда.

Выставка конкурсных проектов продлится в помещениях Киевской городской государственной администрации и Департамента градостроительства и архитектуры в течение двух недель.