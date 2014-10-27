Боевики с «Градами» и танками пошли с атакой на села под Мариуполем (карта АТО)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на городской штаб антитеррористической операции.

Согласно сообщению, сначала в 7.10 со стороны поселка Коминтерново был подвергнут артиллерийскому обстрелу поселок Талаковка, обстрел производился из 120 мм минометов установки «Град» по позициям украинских военных.

Потерь со стороны военнослужащих нет, количество пострадавших мирных жителей уточняется. В результате обстрела пострадали четыре здания: три - легко, одно - повреждено сильно.

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На место в оперативном порядке выехали бригады скорой медицинской помощи. Также, с целью оценки ущерба и определения объема помощи пострадавшим прибыли поселковый голова Николай Красиков и руководители городского совета.

Кроме того, в 8.15 из минометов и танков были обстреляны позиции военных в поселке Павлополь, а в 8.25 - в поселке Гнутовое. Обстрел продолжался до 10.00, звуки канонады слышны сейчас. Никто из военных не пострадал.

По данным штаба АТО, в Мариуполе у военных есть все силы и средства для отражения возможных атак со стороны противника.

Полную версию карты можно посмотреть здесь.