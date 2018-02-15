В МОН анонсировали разработку электронных учебников

Начинается публичное обсуждение проекта положения об электронных учебниках.

В Министерстве образования и науки анонсировали разработку электронных учебников.

Как сообщила пресс-служба Министерства образования, продолжается разработка процедур экспертизы и отбора электронных учебников, а также механизмов государственного финансирования.

Работа ведется в рамках Концепции Национальной образовательной электронной платформы.

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"Начинается публичное обсуждение проекта положения об электронных учебниках... Первая версия Концепции была принята 15 декабря 2017 года на заседании рабочей группы с участием Министра образования и науки Украины Лилии Гриневич. Проект положения об электронных учебниках для публичного обсуждения подготовили совместно Институт модернизации содержания образования и Офис эффективного регулирования (BRDO) при участии стейкхолдеров, в частности производителей образовательного контента и представителей учительской, родительской и научной сообществ", - отметили в ведомстве.

Главная цель, которую ставит перед собой Министерство образования и науки, – создать в Украине современный сектор инновационной экономики.