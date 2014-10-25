Без света из-за непогоды остались 226 населенных пунктов в пяти областях Украины

В ночь с 24 на 25 октября из-за неблагоприятных погодных условий - порывов ветра, налипания мокрого снега – в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 226 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным пресс-службы, без электроснабжения в Одесской области остались 94 населенных пункта, в Николаевской – 92 н.п., в Кировоградской – 24 н.п., в Херсонской – 10 н.п. и в Черниговской – 6 н.п.

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