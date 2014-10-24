Луганский национальный университет лишит преподавателей-предателей научных званий



Как сообщили УНИАН в пресс-службе университета, Министерство образования и науки в ближайшее время разработает изменения в порядке присуждения ученых званий, которые дадут правовые основания лишать таких лиц (что остались работать в захваченных вузах) званий профессора и доцента.

«Мы считаем нужно применять меры для тех, кто погнался за должностями и «портфелями», для тех, кто делает это осознанно. Такие люди не просто вышли на работу в Луганске в стены родного университета, они разделяют антиукраинскую позицию в сфере образования и намеренно дискредитируют наш эвакуированный вуз. Мы сейчас говорим не о простых сотрудниках. Мы говорим о тех людях, кто захотел власти», - подчеркнули в пресс-службе ЛНУ.

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При этом в вузе отметили, что ”предателей среди преподавателей оказалось значительно меньше, чем кто-то может подумать». Ведущие профессора, доктора наук и доценты остались работать и преподавать в эвакуированном университете.

В вузе сообщили, что 85% педагогов продолжат обучать студентов в Старобельске.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября ректор ЛНУ Курило заявил о захвате учреждения вооруженными людьми в Луганске. 19 сентября пресс-служба вуза со ссылкой на ректора Курило сообщила, что университет будет отчислять студентов, которые придут на учебу в Луганске.

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30 сентября на совместном заседании ученого совета и конференции трудового коллектива вуза было принято решение об организации учебного процесса в условиях перебазирования университета из Луганска, был изменен юридический адрес университета на Старобельск (временно), внесены изменения в коллективный договор, также были утверждены решения приемной комиссии по зачислению в аспирантуру и докторантуру университета.

Присутствовали 90% членов ученого совета и делегатов конференции. Коллектив выразил готовность к полноценной работе.