В МВД хотят разобраться после выборов с «Интером» и его российскими акционерами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он отметил, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, совершенных с целью изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти.

По словам Геращенко, следствием в настоящее время установлено, что указанные субъекты информационной деятельности (ООО “Торсад”, ООО “Торсадтелеком” и ООО “ОРТ в Украине”), нарушая решение окружного административного суда Киева, продолжают трансляцию на территории Украины российских телеканалов спутникового сигнала.

Кроме того, установлено, что эти телекомпании осуществляют информационное сопровождение деятельности террористических групп на территории Украины.

“Деньги, которые предоставлялись за продажу сигнала, трансляцию, перечислялись для финансирования террористов, это нами установлено... эти компании фактически выполняли задания спецслужб РФ”, - сказал Геращенко.

Он отметил, что сегодня в офисах указанных телекомпаний были проведены обыски и по постановлению суда на счета компаний наложен арест на общую сумму 90 млн. грн., изъято финансовую документацию и цифровые носители информации.

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Продолжая тему, Геращенко отметил, что одним из украинских телеканалов, 29% акций которого принадлежат российскому ОРТ является телеканал Интер. “Я думаю, что после выборов в Верховную Раду можно поставить вопрос о запрете трансляции российских телеканалов, которые влияют на информационную безопасность нашей страны... необходимо законодательно обеспечить этот вопрос”, - сказал Геращенко.

При этом он напомнил, что в России на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предусматривает запрет на трансляцию каналов, значительная часть акций которых принадлежит иностранным субъектам.

“Я думаю, в Украине надо дать такой же ответ и это будет касаться только российских телеканалов, которые ведут антиукраинскую пропаганду. Мы говорим не о запрете вещания, а об ограничении российского влияния и российских владельцев на украинские телеканалы. Я считаю ненормальным, когда владельцем канала является российские компании”, - отметил Геращенко.

Он отметил, что по имеющейся у него информации, кроме телеканала Интер в Украине нет других каналов владельцами которых были бы россияне.