Фильм украинских студентов о Майдане поборется за российскую кинопремию

Украинский документальный фильм "Черная тетрадь Майдана", который повествует о событиях Евромайдана, по решению жюри первого тура вошел в список работ для голосования 15-й Национальной премии "Лавровая ветвь-2014" в номинации "Лучший полнометражный неигровой телевизионный фильм". Об этом сообщает ZN.UA.

Тройки финалистов в каждой из номинаций будут объявлены 24 ноября. Торжественная церемония вручения премии состоится 17 декабря.

Читайте такжеФотография с Майдана победила в конкурсе Czech Press Photo в Праге (фото)

Номинируемый фильм был снят за 4 месяца студентами 2-го режиссерского курса Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого.