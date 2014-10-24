Западную Украину засыпает мощный снегопад (фоторепортаж)
11:25, 24 октября 2014Общество
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Как и предсказывали синоптики, в ночь с 23-го на 24-е октября в Ивано-Франковске выпал первый снег.
Первый снег засыпал улицы Франковска / firtka.if.ua
По народным приметам, если в этот день утром выпал снег, то можно ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: "Кичига и вороч спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начинали заготовку муки.
Более того, снегопад продолжается. На улицах гололед, а деревья и крыши домов в снегу, передает Фіртка.
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