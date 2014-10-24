Западную Украину засыпает мощный снегопад (фоторепортаж)

По народным приметам, если в этот день утром выпал снег, то можно ожидать студеную зиму. Наши предки говорили: "Кичига и вороч спорят. Крестьяне на мельницу молоть зерно возят" - с этого времени начинали заготовку муки.

Более того, снегопад продолжается. На улицах гололед, а деревья и крыши домов в снегу, передает Фіртка.