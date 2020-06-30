Звезда, за которой астрономы наблюдали десять лет, бесследно исчезла

С 2001 по 2011 годы команды ученых из Ирландии, США и Чили наблюдали за массивной звездой в карликовой галактике Кинман в созвездии Водолея.

Астрономы с помощью «Очень большого телескопа» (Very Large Telescope) 10 лет наблюдали за массивной звездой в карликовой галактике за 75 миллионов световых лет от Земли, затем звезда исчезла. У ученых есть две версии, что с ней произошло.

Об этом сообщает Европейская южная обсерватория, пишет Громадське.

С 2001 по 2011 годы команды ученых из Ирландии, США и Чили наблюдали за массивной звездой в карликовой галактике Кинман в созвездии Водолея.

Они обнаружили, что звезда находится на поздней стадии эволюции, поэтому хотели узнать, как такие космические объекты умирают. Впрочем когда ученые направили телескоп на эту галактику, то уже не смогли найти сигналы звезды.

В течение 10 лет звезда имела светло-синие лучи и была в 2,5 миллиона раз ярче, чем Солнце. Обычно такие звезды оставляют следы, по которым ученые могут понять, что произошло.

Читайте такжеТелескоп Хаббл сделал снимок "пернатой" галактики

«Очень необычно, что такая массивная звезда исчезла, не создав яркого взрыва сверхновой», — рассказали ученые.

Ученые пересмотрели свои данные о звезде и предложили две версии, почему она могла исчезнуть. Первая — звезда могла взорваться. После чего она превратилась в меньшую и не такую яркую звезду, к тому же она может быть скрыта космической пылью.

Другая версия — звезда могла упасть в черную дыру и не взорваться. По словам ученых, такое редкое событие могло бы изменить взгляд астрономов на то, как погибают массивные звезды.

Ученые планируют начать в 2025 году исследования, которые докажут, что же на самом деле произошло со звездой. Если она деле упала в черную дыру — это будет первый такой зафиксированный случай.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram