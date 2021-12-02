Жорж Сёра создал свою собственную уникальную технику живописи.

2 декабря компания Гугл посвятила свой дудл Жоржу Сёра – французскому выдающемуся художнику. На заставке компании слово Google превращается в яркую картину с помощью тысяч кусочков мозаики. Дудл выполнен в технике пуантилизма, которую изобрел Сёра.

Жорж Сёра – биография и творческие достижения

Будущий художник родился 2 декабря 1859 г. в Париже в богатой интеллигентной семье. Жорж Сера посещал школу рисунка и академию искусств. Юноша долго искал собственный стиль и занимался самообразованием, занимался изучением оптики и света.

После выставки импрессионистов того времени он нашел собственный стиль. Им стал пуантилизм – технику живописи, при которой картину изображают с помощью тысяч точек одного размера. Сёра заполнял точками огромные холсты. Смотреть на них нужно было с большого расстояния, чтобы точки сливались в целостную картину.

Парижские салоны не приняли картины Жоржа. Он сформировал независимое художественное общество с другими художниками в 1884 году. В том же году он начал работу над своей самой знаменитой картиной "Воскресный день на острове Гранд-Жатт", которая заняла два года.

Всего Сёра создал не очень много картин. Жизнь художника унесла дифтерия. Жоржу был 31 год. Созданный им стиль стал началом неоимпрессионизма – нового движения во французской живописи, которое навсегда изменило искусство. Его картины выставлены в престижных мировых галереях.

Картины Жоржа Сёра

Автор: Екатерина Пулатова