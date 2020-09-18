Ученые получили новые высокоточные снимки Юпитера и его ледяного спутника - Европы.

Ученые опубликовали новейшие снимки планеты-гиганта Юпитера и его ледяного спутника - Европы.

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Снимки, сделанные с помощью телескопа Хаббл, опубликованы на сайте обсерватории.

Слева вы видите изображение Юпитера, сделанное Хабблом 25 августа текущего года, когда планета-гигант находилась в 653 миллионах километров от Земли.

Благодаря Хабблу исследователи получают обновленную сводку погоды в турбулентной атмосфере планеты-монстра. На новом снимке также изображена ледяная луна Юпитера - Европа.

Снимок справа сделан в ультрафиолетовом, видимо и инфракрасном свете, благодаря чему он дает исследователям совершенно новый взгляд на планету-гигант.

Полученные телескопом Хаббла изображения в ближнем инфракрасном диапазоне в сочетании с ультрафиолетовыми изображениями обеспечивают уникальный панхроматический вид, который дает представление о высоте и распределении дымки и частиц на планете.

В частности, на этой фотографии части атмосферы Юпитера, которые находятся на большей высоте, особенно над полюсами, выглядят красными из-за того, что атмосферные частицы поглощают ультрафиолетовый свет. И наоборот, области с синим оттенком представляют собой ультрафиолетовый свет, отражающийся от планеты.

Новый шторм (на снимке в верхнем левом углу), разразившийся 18 августа 2020 года, привлек внимание ученых. "Сгустки", идущие за белым шлейфом, похоже, поглощают ультрафиолетовый свет, подобно Большому Красному Пятну. Это дает исследователям доказательство того, что этот шторм может длиться на Юпитере дольше, чем большинство штормов.

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Перевод: Екатерина Лиманская