Правительство профинансирует онлайн-сервис для свиданий на основе ИИ, чтобы японцы чаще образовывали пары.

Японское правительство намерено инвестировать около 19 миллионов долларов в развитие приложений для знакомств на основе технологий искусственного интеллекта. Таким образом в Токио хотят бороться за повышение уровня рождаемости.

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Как сообщает WION, уровень рождаемости в Японии на сегодня остается одним из самых низких в мире и продолжает падать. Это вызывает беспокойство в правительстве.

Для решения проблемы государство решило профинансировать проекты на основе ИИ, которые будут работать как сайты для знакомств и помогать людям образовывать пары. На эти цели правительство намерено выделить 2 миллиарда йен (около 19 миллионов долларов).

Отмечается, что в Японии популярны традиционные сайты и онлайн-сервисы для свиданий. Но правительство в первый раз оказывает поддержку проекту матчмейкинга на основе ИИ.

Предполагается, что искусственный интеллект будет обрабатывать большие массивы данных пользователей и делать выводы об их совместимости.

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Автор: Дмитрий Захаров