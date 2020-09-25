Секретарь СНБО подчеркнул, что расследование дела о несанкционированном вмешательстве в работу сайта Нацполиции является «делом чести» для киберполиции.

Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что специалисты уже установили, каким образом был взломан сайт Национальной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».

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В МВД отметили, что расследование указанного дела продолжается. «Однако, специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт», - добавил Гончаров.

Он отметил, что будут приняты соответствующие меры для усиления киберзащиты государства.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что расследование дела о несанкционированном вмешательстве в работу сайта Нацполиции является «делом чести» для киберполиции и выразил убеждение, что они справятся с этой задачей.

«Единственное - находятся ли они (хакеры - УНИАН) на территории Украины или это была такая атака из-за рубежа», - добавил Данилов.

«Не все атаки, происходящие в киберпространстве, производятся непосредственно из нашей страны. С помощью определенных процессов, которые происходят в Интернете, атака может производиться из любой точки», - заявил он.

По словам Данилова, Аппарат СНБО имеет возможность отслеживать «определенные процессы» в сети.

«Если раньше атаки непосредственно на нашу страну производились с территории РФ, то сегодня география именно русскоязычных атакующих происходит из очень многих азиатских стран», - заявил Данилов.

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23 сентября в Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.

Также неизвестным лицом на официальном сайте Варашского городского совета была размещена недостоверная информация о якобы произведенных Ривненской АЭС выбросах радиоактивных веществ, а также эвакуации местного населения.

По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского городского совета начаты уголовные производства.

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Автор: Константин Гончаров