Заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров заявил, что специалисты уже установили, каким образом был взломан сайт Национальной полиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на ZOOM-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности».
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В МВД отметили, что расследование указанного дела продолжается. «Однако, специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт», - добавил Гончаров.
Он отметил, что будут приняты соответствующие меры для усиления киберзащиты государства.
В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что расследование дела о несанкционированном вмешательстве в работу сайта Нацполиции является «делом чести» для киберполиции и выразил убеждение, что они справятся с этой задачей.
«Единственное - находятся ли они (хакеры - УНИАН) на территории Украины или это была такая атака из-за рубежа», - добавил Данилов.
«Не все атаки, происходящие в киберпространстве, производятся непосредственно из нашей страны. С помощью определенных процессов, которые происходят в Интернете, атака может производиться из любой точки», - заявил он.
По словам Данилова, Аппарат СНБО имеет возможность отслеживать «определенные процессы» в сети.
«Если раньше атаки непосредственно на нашу страну производились с территории РФ, то сегодня география именно русскоязычных атакующих происходит из очень многих азиатских стран», - заявил Данилов.
Масштабная хакерская атака в Украине: что известно
23 сентября в Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве в работу официального сайта. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация.
Также неизвестным лицом на официальном сайте Варашского городского совета была размещена недостоверная информация о якобы произведенных Ривненской АЭС выбросах радиоактивных веществ, а также эвакуации местного населения.
По факту несанкционированного вмешательства в работу веб-сайтов Национальной полиции и Варашского городского совета начаты уголовные производства.
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