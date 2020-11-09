Ученые исследовали метеорит с Марса и узнали, что вода на Красной планете была уже 4,4 миллиарда лет назад, тогда как самые ранние следы жизни на Земле относятся как минимум к периоду 3,5 миллиарда лет назад.

Ученые из Японии исследовали метеорит с Марса NWA 7533 под названием «Черная красавица»и обнаружили, что вода на Красной планете присутствовала еще 4,4 миллиарда лет назад - до того, как на Земле появилась жизнь.

Об этом сообщает Science alert.

Таким образом, метеорит, обнаруженный в пустыне Сахара, может отодвинуть предполагаемую дату образования воды на Марсе примерно на 700 миллионов лет в прошлое. Исследование также может дать некоторое представление о том, как формируются планеты.

«Я изучаю минералы в марсианских метеоритах, чтобы понять, как сформировался Марс, а также его кора и мантия. Я впервые исследовал этот конкретный метеорит, получивший прозвище «Черная красавица» за его темный цвет. Наши образцы NWA 7533 были подвергнуты четырем различным видам спектроскопического анализа, способам обнаружения химических отпечатков. Результаты привели нашу команду к некоторым захватывающим выводам», - говорит планетолог Такаши Микочи из Токийского университета в Японии.

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Ученые исследовали минеральный состав метеорита и сделали выводы, что вода, вероятно, появилась на планете примерно 4,4 млрд лет назад, тогда как на Земле самые ранние следы жизни относятся как минимум к периоду 3,5 млрд лет назад.

По мнению ученых, это означает, что вода, возможно, является обычным естественным побочным продуктом какого-то процесса на ранней стадии формирования планеты. Это открытие может помочь исследователям ответить на вопрос о происхождении воды, что, в свою очередь, может повлиять на теории о происхождении жизни за пределами Земли.

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Автор: УНИАН