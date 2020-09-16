В министерстве подчеркнули, что это приложение может быть использовано российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.

Министерство культуры и информационной политики обратится к американским компаниям Google и Apple с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных для украинских пользователей загрузок в онлайн-магазинах обеих компаний.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в соцсети Facebook.

"Министерство готовит обращение к основным провайдерам программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей", - сказано в сообщении.

В Минкультуры подчеркнули, что это приложение может быть использовано российскими спецслужбами для воздействия на украинцев в условиях предвыборной кампании.

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Согласно сообщению, министерство продолжает поддерживать санкции против "ВКонтакте" и ряда других российских IT-платформ, которые позволили вдвое снизить долю украинских пользователей этих платформ, а также полностью вытеснить отдельные ресурсы из украинского инфопространства.

Блокировка российский соцсетей и сайтов в Украине

Весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировании в Украине доступа к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники", ресурсов Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта 1С.

15 мая 2020 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", которым продлевается действие запрета на российские соцсети.

На днях представители соцсети "ВКонтакте" заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны и возобновили работу мобильного приложения на территории Украины.

По оценке СНБО, обновленная работа прокси (сервера-посредника, который позволяет заходить на определенную страницу в интернете) в мобильном приложении "ВКонтакте" имеет целью сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины и других лицах, использующих приложение.

14 сентября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о возможном избежании "ВКонтакте" блокирования в Украине в связи с проблемой дезинформации, которая распространяется в этой соцсети.

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Автор: Павел Степанец