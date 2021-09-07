Научный парк создается с целью развития научно-технической и инновационной деятельности в вузе или научном учреждении.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно активизации деятельности научных парков (№4236).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 321 народный депутат из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности устанавливается, что научный парк - юридическое лицо, которое создается в форме хозяйственного общества и должно иметь в составе участников не менее одного учреждения высшего образования и/или научного учреждения.

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Научный парк создается с целью развития научно-технической и инновационной деятельности в учреждении высшего образования и/или научном учреждении, эффективного и рационального использования имеющегося научного потенциала, материально-технической базы для создания и коммерциализации результатов научно-технической деятельности и их внедрения на отечественном и зарубежном рынках.

Научный парк создается и действует на основе учредительного документа (учредительного договора или устава), требования к которому определяются гражданским и хозяйственным законодательством.

Научный парк должен иметь программу развития, в которой указываются стратегические цели, конкретные шаги по их реализации, ожидаемые результаты и показатели их выполнения. Программа развития научного парка утверждается учредителями (участниками, акционерами) в трехмесячный срок после его создания и обновляется при необходимости.

Приоритетные направления деятельности научного парка определяются учредителями, их перечень включается в его учредительный документ.

Научный парк имеет высший и исполнительный органы управления.

Разработка и реализация проектов научного парка могут осуществляться за счет его средств, его партнеров, заказчиков, грантов, средств государственного и местных бюджетов и иных средств, не запрещенных законом.

Имущественные права на технологии и объекты права интеллектуальной собственности, созданные при выполнении проектов научного парка, являются его собственностью, заказчиков и/или партнеров в соответствии с заключенными ими договорами.

Научный парк прекращается в результате реорганизации или ликвидации. Его реорганизация может осуществляться, если субъектами такой реорганизации будут учреждения высшего образования и/или научные учреждения, которые являются учредителями соответствующих парков.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

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Автор: Таня Поляковская