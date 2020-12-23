В Беларуси продолжаются протесты, а отключение интернета стало обыденным явлением.

Кабинет министров установил процедуру упрощенного оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь, которые являются высококвалифицированными специалистами, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины, и обратились с соответствующим заявлением.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "Некоторые вопросы оформления вида на жительство гражданам Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в области информационных технологий и инноваций, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины, и обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, и членам их семей" принято на заседании правительства.

Решение принято без обсуждения. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.

Почему белорусские айтишники едут в Украину

В Беларуси продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых согласно информации Центральной избирательной комиссии Беларуси победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Во время протестов в стране фиксируются проблемы с оптическим и мобильным интернетом.

Лукашенко заявил, что интернет в стране якобы отключают из-за рубежа. Он уверяет, что это не является инициативой власти.

В октябре СМИ сообщали, что Белорусская геймдев-компания Wargaming, которая известна по онлайн-экшенам World of Tanks и World of Warships, перевезла в киевский офис около 200-300 сотрудников. На фоне событий в Беларуси белорусские IT-компании начали рассматривать возможность переселения своих сотрудников в соседние страны. Так, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc.

Зеленский поручил упростить выдачу видов на жительство белорусским "айтишникам".

Вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Министерство цифровой трансформации готово создать необходимые условия для комфортного переезда в Украину белорусских IT-компаний и специалистов в связи с ограничениями интернет-связи в Беларуси.

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Автор: Леся Лещенко