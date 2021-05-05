Чтобы завершить доклинические испытания, необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что необходимо достичь автономизации производства внутри страны, чтобы она могла самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор граждан.

"Особенно учитывая тот факт, что Украина имеет необходимый научный потенциал для разработки собственной вакцины от COVID-19, и 3 группы отечественных ученых уже разработали прототипы вакцин", – отметил Данилов, пишет "Украинская правда".

Читайте такжеВ Минздраве предложили создать собственную лабораторию по разработке вакцин

По словам секретаря СНБО, до базового безопасного набора принадлежит питание, лечение, технологии и правопорядок.

Данилов подчеркнул, что кризисы, к сожалению, будут возникать и в дальнейшем. В Украине стоит создать механизм нового качества социального доверия между гражданином и государством. Это позволит максимизировать усилия в преодолении любых вызовов.

В то же время страны выиграли время, чтобы ВОЗ, ООН, Всемирный банк и другие организации подготовились к войне с пандемией.

Результатом единственности человечества стали прорывные научные результаты. К тому же речь идет не только о преодолении пандемии и разработке вакцин. В частности, за это время сделали важный шаг на пути борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Главный урок пандемии – это урок человечности, которая начинается с ответственности", - отметил Данилов.

Вакцина против коронавируса в Украине

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко