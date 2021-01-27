Хакерская группировка вмешивалась в работу серверов частных и государственных банков Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Хакерская группировка из Украины нанесла банкам в семи странах ущерб на сумму 2,5 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, группа хакеров из Украины с 2014 года осуществляла массовые вмешательства в работу серверов частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США. Для этого хакеры использовали вредоносное программное обеспечение. По информации прокуратуры, речь идет о так называемом вирусе-шифровальщике ("банковский троян"), предназначенном для кражи таких персональных данных, как пароли, логины и платежные данные.

По фактам создания вредоносных программных средств было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

В ходе обысков в Харькове и Харьковской области правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакеры осуществляли противоправную деятельность.

"В настоящее время собираются доказательства для сообщения о подозрении ряду лиц, причастных к совершению уголовных преступлений", - сообщили в прокуратуре.

Хакерская группировка разоблачена по результатам международной спецоперации с участием Офиса генпрокурора, Департамента киберполиции Национальной полиции в координации с Евроюстом, Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии.

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Автор: Юлия Петриченко