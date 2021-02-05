Найденные фигурки изображают людей и богов / Myra Andriake Excavations Archive/Nevzat Çevik
В Турции во время раскопок обнаружили десятки терракотовых фигурок, возраст которых оценивается в две тысячи лет.
Об этом сообщает Live Science.
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На некоторых фигурках все еще осталась краска, а на некоторых надписи.
Как сообщается фигурки изображают смертных мужчин и женщин, а также божественных героев, таких как Артемида, Геракл, Афродита и Аполлон. Также найдены фигурки женщины и ребенка, мальчика с фруктом, всадника и женщины, несущей гидрию (древнегреческий сосуд для воды).
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