Мессенджер Telegram обновился и получил ряд полезных функций, а также анимированные эмодзи.
О новом функционале рассказали в официальном блоге мессенджера.
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Автоматическое удаление сообщений
В секретных чатах мессенджера давно есть «таймер самоуничтожения», который позволяет не удалять сообщения вручную. Теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки.
Подчеркивается, что автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.
Автоматическое удаление на Android включается через кнопку ⋮и опцию «Очистить историю». Там можно выбрать нужный временной интервал.
На iOS функция включается через зажатие пальцем на любом сообщении, так открывается опция «Выбрать» > «Удалить чат» верхнем левом углу экрана. Там следует выбрать «Настроить автоудаление».
Когда таймер включён, Пользователь может видеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий:
В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.
Виджеты на домашнем экране
Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран смартфона.
Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.
На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже — это связано с системными ограничениями платформы.
Чтобы добавить виджет, следует нажать и удерживать палец на домашнем экране, затем нажать «Виджеты» на Android или значок (+) на iOS и выбрать Telegram.
Временные ссылки-инвайты
Ссылки с приглашениями - удобный способ для расширения аудитории групп и каналов. Теперь, помимо основной ссылки можно создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу. Каждую пригласительную ссылку можно получить и в виде QR-кода.
Управлять пригласительными ссылками можно из профиля группы или канала, через опцию «Изменить» > «Пригласительные ссылки». Чтобы создать для ссылки QR-код, нужно нажать на значок (⋮) или (⋯).
Максимальный размер групповых чатов Telegram — 200 000 участников. С сегодняшнего дня при приближении группы к этому лимиту её можно преобразовать в группу для трансляций — с неограниченным количеством участников.
В Telegram также добавили новые анимированные эмодзи. Чтобы увидеть новые анимации, достаточно отправить в любой чат один из обновленных эмодзи отдельным сообщением.
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