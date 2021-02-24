Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран смартфона.

Мессенджер Telegram обновился и получил ряд полезных функций, а также анимированные эмодзи.

О новом функционале рассказали в официальном блоге мессенджера.

Читайте такжеМогут участвовать тысячи пользователей: Telegram запустил голосовые чаты в группах

Автоматическое удаление сообщений

В секретных чатах мессенджера давно есть «таймер самоуничтожения», который позволяет не удалять сообщения вручную. Теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников доступно в любом чате. В этом режиме сообщения исчезают через 24 часа или 7 дней после отправки.

Подчеркивается, что автоматическое удаление затронет только те сообщения, которые были отправлены после установки таймера — более ранняя переписка останется в истории чата. В отличие от секретных чатов, обратный отсчёт начнётся сразу после отправки сообщения, а не в момент прочтения получателем.

Автоматическое удаление на Android включается через кнопку ⋮и опцию «Очистить историю». Там можно выбрать нужный временной интервал.

На iOS функция включается через зажатие пальцем на любом сообщении, так открывается опция «Выбрать» > «Удалить чат» верхнем левом углу экрана. Там следует выбрать «Настроить автоудаление».

Когда таймер включён, Пользователь может видеть, сколько времени осталось до удаления того или иного сообщения в меню действий:

В группах и каналах включать автоматическое удаление сообщений могут только администраторы.

Виджеты на домашнем экране

Для быстрого доступа к важным чатам теперь можно добавить виджет Telegram на домашний экран смартфона.

Виджет «Чаты» покажет последние сообщения в выбранных чатах, а виджет «Ярлыки» — фотографии и имена пользователей.

На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже — это связано с системными ограничениями платформы.

Чтобы добавить виджет, следует нажать и удерживать палец на домашнем экране, затем нажать «Виджеты» на Android или значок (+) на iOS и выбрать Telegram.

Временные ссылки-инвайты

Ссылки с приглашениями - удобный способ для расширения аудитории групп и каналов. Теперь, помимо основной ссылки можно создавать дополнительные ссылки и ограничивать для каждой из них срок действия, число вступлений или оба параметра сразу. Каждую пригласительную ссылку можно получить и в виде QR-кода.

Управлять пригласительными ссылками можно из профиля группы или канала, через опцию «Изменить» > «Пригласительные ссылки». Чтобы создать для ссылки QR-код, нужно нажать на значок (⋮) или (⋯).

Максимальный размер групповых чатов Telegram — 200 000 участников. С сегодняшнего дня при приближении группы к этому лимиту её можно преобразовать в группу для трансляций — с неограниченным количеством участников.

В Telegram также добавили новые анимированные эмодзи. Чтобы увидеть новые анимации, достаточно отправить в любой чат один из обновленных эмодзи отдельным сообщением.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров