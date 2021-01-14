Этот год обещает быть активным в направлении цифровизации украинских городов, отмечает глава организации.

Голова Smart City.UA Юрий Назаров призвал мэров больших и малых городов Украины приобщаться к глобальным процессам цифровизации. Ведь переход от бумажного к цифровому документообороту и комфортные для горожан онлайн-услуги способны значительно повысить качество жизни граждан.

"Этот год обещает быть активным в направлении цифровизации украинских городов. Уже сейчас руководство городов и громад понимает, насколько важно внедрять технологии и насколько они могут облегчить не только управление городом, но и создать более комфортные условия для проживания его жителей”, - подчеркнул Юрий Назаров.

Но, по оценкам реформатора, далеко на все городские головы, которые искренне желают услышать проблемы горожан, достаточно информированы относительно этапов внедрения концепции “умных городов”. Решение имеющейся проблемы Юрий Назаров видит в присоединении мэров украинских городов к совместному движению цифровизации.

“Я призываю всех мэров городов, лидеров общин присоединяться к нашему движению цифровизации! Наша команда помогает вводить решения, которые качественно влияют на жизнь людей лишь в 3 клика на смартфоне. Наше движение поддерживает центральная власть: на проекты цифровизации Украины в бюджете-2021 выделена рекордная сумма - 1,8 млрд грн”, - заявил Юрий Назаров.

По его словам, в 2020 году команда Smart City.UA уже начала соответствующую работу: в течение года проведен ряд обсуждений по поводу построения "умного города" с представителями многих городов Украины. К инициативе Юрия Назарова уже присоединились Мукачево, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Житомир, Харьков, Белая Церковь, Мелитополь, Днепр и Бровары.

"Убежден, что в этом году семья “умных городов” в Украине количественно вырастет. По нашим расчетам, в 2021 году преимуществами “умного города” смогут воспользоваться еще 3 млн украинцев, а в целом это будет почти 10 млн наших соотечественников”, - рассказал эксперт.

Кроме того, Юрий Назаров подчеркнул, что концепцию Smart City не надо ассоциировать только с большими городами, ведь к процессу цифровизации может присоединиться даже маленький городок с численностью населения от 25 тысяч человек.

"В небольших городах внедрять такие изменения можно гораздо быстрее и легче.

Будущее уже наступило и не стоит противиться прогрессу оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации. Присоединяйтесь!",- призвал председатель Smart City.UA Юрий Назаров.

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Автор: УНИАН