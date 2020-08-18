В магнитном поле над Южной Америкой образовалась опасная "вмятина" (видео)

Магнитное поле Земли действует как защитный экран планеты, отражая и задерживая заряженные частицы, излучаемые Солнцем.

В магнитном поле над Южной Америкой и частью Атлантического океана образовалась "вмятина". Ее назвали Южно-Атлантической магнитной аномалией (ЮАМА).

Сейчас она практически не воздействует на человеческую повседневность. Но последние наблюдения показывают, что ЮАМА усиливается и расширяется на запад, говорится в статье на официальном сайте NASA.

Также ЮАМА разделилась надвое: сейчас в ней наблюдаются два минимума напряженности магнитного поля.

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Аномалия возникла из-за двух особенностей нашей планеты: наклона оси магнитного диполя Земли и движения потоков расплавленных металлов внутри внешнего ядра. Поскольку движение потоков в ядре со временем изменяется из-за сложных геодинамических условий в самом ядре и на границе с твердой мантией вверху, магнитное поле также колеблется и в нем возникают аномалии.

Магнитный экран задерживает поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем и попадающих в магнитосферу Земли. Там они удерживаются и накапливаются в радиационных поясах Ван Аллена, двигаясь вдоль линий магнитного поля. Эти частицы могут приближаться к поверхности планеты и отдаляться от нее.

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Внутренний, ближайший к поверхности, радиационный пояс Ван Аллена находится на высоте порядка 4 тыс. км над землей. Это дает возможность удерживать частицы на достаточном расстоянии от планеты и обеспечивает условия для работы орбитальных спутников. Но во время магнитных бурь накапливаемый в радиационных поясах заряд может деформировать магнитное поле, позволяя частицам проникать в атмосферу ниже. При этом поле в области ЮАМА ослабевает сильнее, чем в других областях.

Изменение ЮАМА предоставляет исследователям новые возможности для понимания ядра Земли и того, как ее динамика влияет на другие системы планеты, – говорится в сообщении.

Такие процессы потенциально опасны для космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Попадание в спутник протона с высокой энергией, может вызвать короткое замыкание и частично либо полностью вывести аппарат из строя. Из-за этого операторы зачастую отключают часть аппаратуры спутников при их прохождении через аномалию.

Изменения ЮАМА подтверждают необходимость усиленного изучения магнитного поля планеты в этом регионе. Это позволит инженерам и ученым разработать эффективную защиту от влияния заряженных частиц, а также даст дополнительные возможности для изучения процессов, которые проходят под поверхностью планеты.

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Автор: Наталия Печиборщ