Найденные гробницы относятся к разным историческим периодам.

Во время строительства аэропорта в древней столице Китая Сиане обнаружили более 3500 гробниц.

Об этом сообщает Global Times.

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Как сообщается, всего было обнаружено более 4600 древних культурных реликвий различных типов, в том числе более 3500 древних гробниц различных исторических периодов.

"Количество и масштаб реликвий очень велико, а задача археологических раскопок - трудная", - говорится в официальном отчете Управления культурного наследия Шэньси.

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Перевод: Екатерина Лиманская