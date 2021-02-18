Гробницы обнаружили на месте будущего аэропорта / фото Shaanxi Academy of Archaeology
Во время строительства аэропорта в древней столице Китая Сиане обнаружили более 3500 гробниц.
Об этом сообщает Global Times.
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Как сообщается, всего было обнаружено более 4600 древних культурных реликвий различных типов, в том числе более 3500 древних гробниц различных исторических периодов.
"Количество и масштаб реликвий очень велико, а задача археологических раскопок - трудная", - говорится в официальном отчете Управления культурного наследия Шэньси.
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