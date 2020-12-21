Наблюдать сближение можно в любой точке земного шара, но самые лучшие условия сложились на экваторе.

Крупнейшие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн, сегодня подошли друг к другу настолько близко, что наблюдаются с Земли практически как одно небесное тело. Это редчайшее явление, в последний раз оно наблюдалось около 400 лет назад.

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В последний раз Юпитер и Сатурн выстроились так близко друг к другу в 1623 году, и столь хорошо видимым явление было почти 800 лет назад, в 1226 году. Следующее похожее слияние планет произойдет в 2080 году, а также в 2400 году

Наблюдать сближение можно в любой точке земного шара, но самые лучшие условия сложились на экваторе.

REUTERS опубликовало уникальные фото сближения Юпитера и Сатурна, сделанные в Катманду (Непал). Утверждается, что небесные гиганты сблизились на максимально короткую дистанцию за последние 400 лет.

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Автор: Дмитрий Захаров