Такие монеты использовали паломники, которые ехали к святому Иерусалимскому храму 2 тысячи лет назад.

В Иерусалиме в музее «Башня Давида» во время консервационных работ нашли древнюю монету библейского периода Второго храма, так называемый тирийский шекель.

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Такие монеты использовали паломники, которые ехали к святому Иерусалимскому храму 2 тысячи лет назад. Ими платили храмовый налог на Песах или другие иудейские праздники. Монеты чеканили в древнем финикийском городе Тир в период Второго храма.

Впервые монету нашли в 1980-х годах, но после того ее спрятали в ящик для артефактов и неверно разместили. Сейчас, через 40 лет, во время работ по сохранению музея «Башня Давида» в Старом городе Иерусалима снова обнаружили эту монету.

По словам экскурсовода Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканены лицо большого финикийского божества Мелкартома. Это главный бог Тира и главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе монеты изображен орел, который и помог археологам определить ее происхождение.

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Автор: Катерина Шварц