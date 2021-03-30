В Иерусалиме в музее «Башня Давида» во время консервационных работ нашли древнюю монету библейского периода Второго храма, так называемый тирийский шекель.
Читайте такжеНа острове в Уэльсе кролики сделали важное археологическое открытиеОб этом сообщает издание Express.
Такие монеты использовали паломники, которые ехали к святому Иерусалимскому храму 2 тысячи лет назад. Ими платили храмовый налог на Песах или другие иудейские праздники. Монеты чеканили в древнем финикийском городе Тир в период Второго храма.
Впервые монету нашли в 1980-х годах, но после того ее спрятали в ящик для артефактов и неверно разместили. Сейчас, через 40 лет, во время работ по сохранению музея «Башня Давида» в Старом городе Иерусалима снова обнаружили эту монету.
По словам экскурсовода Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканены лицо большого финикийского божества Мелкартома. Это главный бог Тира и главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе монеты изображен орел, который и помог археологам определить ее происхождение.
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