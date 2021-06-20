Две живописные работы, созданные около 350 лет назад, обнаружил в мусорном контейнере 64-летний житель Германии.
Читайте такжеВ Лондоне открыли уникальную выставку автопортретов, нарисованных роботом (видео)Об этом в своем Twitter сообщила полиция Кёльна.
Картины обнаружили среди мусора возле автобана А7, неподалеку от Вюрцбурга в Баварии. Их обнаружил случайный прохожий и передал полиции. Теперь пытаются выяснить, каким образом они там оказались.
"По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах", - заявили в полиции.
Одна картина под названием "Портрет мальчика" может принадлежать перу художника Самюэла ван Хогстратена. Другая - "Автопортрет смеющегося" - вероятно, нарисована итальянским художником Пьетро Беллотти.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Саудовской Аравии нашли остатки каменных строений возрастом около 7 тысяч лет
- Ученые нашли древнейший рисунок животного, ему более 45 тысяч лет (фото)
- Картину робота Софии продали на аукционе: гуманоид впервые прокомментировала это (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram