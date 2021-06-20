Их обнаружил случайный прохожий и передал полиции.

Две живописные работы, созданные около 350 лет назад, обнаружил в мусорном контейнере 64-летний житель Германии.

Читайте такжеВ Лондоне открыли уникальную выставку автопортретов, нарисованных роботом (видео)Об этом в своем Twitter сообщила полиция Кёльна.

Картины обнаружили среди мусора возле автобана А7, неподалеку от Вюрцбурга в Баварии. Их обнаружил случайный прохожий и передал полиции. Теперь пытаются выяснить, каким образом они там оказались.

"По первым оценкам эксперта, в обоих случаях речь может идти об оригиналах", - заявили в полиции.

Одна картина под названием "Портрет мальчика" может принадлежать перу художника Самюэла ван Хогстратена. Другая - "Автопортрет смеющегося" - вероятно, нарисована итальянским художником Пьетро Беллотти.

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Автор: Ольга Робейко