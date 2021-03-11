Лу Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска.

Нидерландский инженер и изобретатель Лу Оттенс, придумавший аудиокассету, умер в возрасте 94 лет.

Читайте такжеУмер Нобелевский лауреат по химии Пауль КрутценОттенс умер 6 марта в своем доме в деревне Дуйзел в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов, сообщает kommersant со ссылкой на газету NRC Handelsblad.

Кто такой Лу Оттенс

Лодевейк Фредерик Оттенс родился в Беллингволде в 1926 году.

В 1952-м он начал работать в компании Philips, где позже возглавил департамент разработки новых продуктов. Под его руководством был создан первый портативный магнитофон Philips EL 3585, а в 1963 году представлена первая компакт-кассета с магнитной лентой.

Лу Оттенс также участвовал в разработке компакт-диска.

В мире продано более 100 млрд кассет и 200 млрд компакт-дисков.

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Автор: Ирина Погорелая